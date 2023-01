Fisch gilt eigentlich als gesundes Lebensmittel.

Aber das ist wohl nicht immer und überall so. Grund sind Chemikalien, die sich in den Gewässern anreichern. Eine Studie zeigt jetzt: Wer einen einzigen Süßwasserfisch isst, der in einem Fluss oder See in den USA gefangen wurde, könnte genauso gut einen Monat lang chemikalienverseuchtes Wasser trinken. Pro Kilo Wildfisch hat das Forschungsteam im Schnitt 9,5 Mikrogramm per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFAS gefunden. Das ist rund 280 Mal mehr als in kommerziell verkauften Zuchtfischen.

PFAS kommen in vielen Produkten wie Shampoos oder Make-up vor, aber auch in Verpackungen oder Beschichtungen, beispielsweise von Pfannen. Die Chemikalien wurden in den 1940er Jahren entwickelt. Weil sie nur extrem langsam zerfallen, sammeln sie sich seitdem in der Luft, im Boden, im Wasser, in der Nahrung und im Körper von Menschen und Tieren an. Sie stehen im Verdacht, eine ganze Reihe von Krankheiten mit zu verursachen, zum Beispiel Leberschäden, hohe Cholesterinspiegel und Krebs.

Für ihre Studie analysierten die Forschenden zwischen 2013 und 2015 rund 500 Proben von Fischen, die sie aus Seen und Flüssen gefischt hatten. Sie sagen, ihre Ergebnisse sind vor allem für Menschen besorgniserregend, die auf den Wildfisch als Nahrungsquelle angewiesen sind.

Das Forschungsteam fordert, dass Unternehmen, die PFAS herstellen oder nutzen und damit die Umwelt kontaminiert haben, dafür auch Verantwortung übernehmen.

In Europa sind PFAS ebenfalls ein Problem. Letzte Woche hatten Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag bei der Europäischen Chemikalienagentur eingereicht, um den Einsatz von PFAS zu beschränken und besser zu kontrollieren.