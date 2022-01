Im Film werden die Pferde von Rittern im Mittelalter gern als große Schlachtrösser gezeigt.

Historisch korrekt ist das nicht. Eine archäologische Studie aus England zeigt: Mittelalterlichen Pferde waren eher so groß wie heutige Ponys. Forschende der Uni Exeter hatten Pferdeknochen aus den Jahren 300 bis 1650 untersucht, die in mehr als 170 Stätten in England gefunden worden waren.

Heraus kam ein durchschnittliches Stockmaß von 1,44 Meter, das auf Schulterhöhe zwischen Halsansatz und Rücken gemessen wird. Filme dagegen zeigten oft Ritter auf riesigen Tieren von gut 1,80 Meter.

Nach Angaben der Forschenden wären solche Pferde im Mittelalter als extrem angesehen worden. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die damalige Zucht nicht so sehr auf Größe, sondern auf andere Eigenschaften wie Temperament angelegt war.