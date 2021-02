Seit wann gibt es Pflanzen, die sich durch Blüten fortpflanzen? Diese Frage ist in der Wissenschaft umstritten. Forschende präsentieren eine neue Antwort.

Fossilienfunde von Blüten gehen bis in die Kreidezeit zurück, also bis vor 135 Millionen Jahren. Diese Fossilien zeigen aber so viele verschiedene Blüten-Arten, dass Genetiker davon ausgehen, dass die Evolution dieser Arten schon viel früher begonnen haben muss.

Forschende aus Großbritannien, Frankreich und Schweden haben nun ein mathematisches Wahrscheinlichkeitsmodell entwickelt, um das wahre Alter der Blütenpflanzen festzustellen. Dafür haben sie Daten über die Evolution der Pflanzen aus den bekannten Fossilien und von heute genommen und von dort aus zurückgerechnet, wann der gemeinsame Vorfahr dieser Pflanzen entstanden sein muss. Sie kommen zu dem Schluss: Die ersten Blüten gab es wahrscheinlich vor 250 Millionen Jahren - und es waren wahrscheinlich ziemlich unauffällige, kleine Blüten. Dominiert wurde die Pflanzenwelt damals von Farnen und Nadelbaumartigen.

Die Studie ist im Fachjournal Nature Ecology & Evolution erschienen.