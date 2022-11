Wo auf der Welt wachsen welche Pflanzen?

Das zeigt jetzt eine Weltkarte der Pflanzendiversität. Die Karte hat ein internationales Forschungsteam zusammengestellt mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, also KI. Bisher gab es nur einzelne Listen für bestimmte Gebiete - und die unterschieden sich stark in Umfang und Genauigkeit. Für die neue Weltkarte haben die Forschenden einen globalen Datensatz genutzt aus 830 regionalen Bestandsverzeichnissen von Pflanzenarten. Zusätzlich haben die Forschenden Neuronale Netzwerke genutzt - das ist eine KI, die in komplexen Beziehungen Muster erkennen kann.

So können auf der Weltkarte Zusammenhänge hergestellt werden zwischen der Artenvielfalt in einer Gegend und den Umweltbedingungen dort. Die Forschenden sagen, dass damit die weltweite Pflanzenvielfalt besser bewertet werden kann, um rechtzeitig zu erkennen, wo etwas für ihren Schutz getan werden muss.