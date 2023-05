Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass es vielleicht auch eine Amphibien-Art gibt, die bestäubt: und zwar ein Laubfrosch aus Brasilien. Ein Forschungsteam dort hat diese Frosch-Art genauer beobachtet und festgestellt: Die haben ein besonderes Essverhalten. Diese Laubfrösche verzichten gerne darauf, Insekten zu jagen. Stattdessen klettern sie abends ins Geäst einer tropischen Pflanze mit großen weißen Blüten. Und da naschen die kleinen rotbraunen Frösche von den Früchten und dem Nektar der Blüten - sie sind quasi Frutarier.



Um an den Nektar zu gelangen, kriechen die Frösche richtig weit in die Blüte rein, danach sind Kopf und Rücken oft mit Pollen bedeckt. Und wenn die Frösche weiterziehen, könnten sie so andere Pflanzen bestäuben.