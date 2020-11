Die Pflanze, die sich selbst gießt – vielleicht ein Traum für viele ohne grünen Daumen, aber möglicherweise auch einmal ein Konzept für die Landwirtschaft.

Forschende in den USA arbeiten an Erde, die von sich aus Pflanzen bewässert. Das Konzept: Der Boden wird mit Gelen vermischt, die viel Feuchtigkeit aufnehmen können. Im Prinzip sind solche Superabsorber auch das, womit Babywindeln Flüssigkeit speichern können. Nach den Plänen der Forschenden aus Texas sollen die Gele nachts Flüssigkeit speichern, wenn die Luft feuchter ist. Am Tag sollen sie diese dann ab einer bestimmten Temperatur an den Boden abgeben und damit Pflanzen bewässern.

Für ihre Studie (Paywall) probierten die Forschenden ihre Bodenmischung unter anderem mit Radieschen auf dem Dach eines Universitätsgebäudes aus. Sie wurden nur am Anfang gegossen und überlebten dann zwei Wochen. Radieschen, in Sandboden gepflanzt, waren in dem Experiment nach zwei Tagen vertrocknet.