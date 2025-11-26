Weil es durch den Klimawandel bei uns in Europa mehr Hitzewellen gibt, hat das Auswirkungen auf die Landwirtschaft.

Deshalb forscht ein Team der Uni Potsdam und des Leibniz Instituts in Gatersleben daran, Gerste besser vor Hitze zu schützen. Wenn das Getreide einmal Hitzestress hatte, dann passt es sich daran an und produziert zwei bestimmte Proteine. Die wirken wie ein Gedächtnis und schützen vor kommenden Hitzewellen.

In einem Experiment haben die Forschenden eine gentechnisch veränderte Gerste mit mehr von diesen Gedächtnis-Proteinen ausgestattet. Diese Pflanzen befinden sich dann durchgehend im Alarmzustand. Das schützt sie besser vor kommenden Extremtemperaturen.

Ihr Ertrag ist laut Studie genauso hoch wie bei normaler Gerste ohne Hitzestress.