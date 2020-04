Britische Behörden haben festgelegt, dass bestimmte Pflanzen gar nicht mehr oder nur unter strikten Auflagen importiert werden dürfen. Das berichtet die BBC. Damit soll verhindert werden, dass sich das Bakterium Xylella fastidiosa, auch Feuerbakterium, weiter ausbreitet.

Das ursprünglich aus den USA stammende Bakterium löst bei hunderten Pflanzenarten Krankheiten aus – so sterben etwa Olivenbäume, Obstbäume oder Rebstöcke ab, weil der Wasser- und Nährstoffgehalt blockiert wird. Das Tückische: Der Befall fällt erst spät auf und bei der Übertragung nutzt das Bakterium jedes Insekt, das sich von Pflanzensäften ernährt. In Italien soll das Feuerbakterium für die schlechteste Olivenernte der vergangenen 25 Jahre verantwortlich sein. Auf Mallorca mussten zehntausende Olivenbäume vernichtet werden. Der Schaden geht in die Millionen.

Der Verkauf etwa von Olivenbäumen in Großbritannien ist bislang von Importen abhängig. Züchter müssen jetzt aber nachweisen, dass es am Ursprungsort von Oliven-, Mandel- oder Rosmaringewächsen keinen Befall gibt. Kreuzblumen und Kaffeepflanzen dürfen gar nicht mehr importiert werden.