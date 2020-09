Wenn man eine Erbsenschote öffnet, liegen die Erbsen in gleicher Größe nebeneinander und in regelmäßigem Abstand.

So ist das auch bei anderen Hülsenfrüchten. Biologinnen und Biologen aus Düsseldorf haben rausgefunden, wie Hülsenfrüchte ihre Samen derart gleichmäßig anordnen und warum das eine clevere Überlebensstrategie sein kann. Im Fachmagazin Current Biology beschreien sie ihre genetischen Tests, mit denen sie ein Eiweiß-Baustein, also ein Peptid, als verantwortlich identifizierten. Ohne das Peptid "EPFL2" wuchsen die Erbsen unregelmäßig in der Schote. Das hatte zur Folge, dass sie stärker um Nährstoffe konkurrierten und sich nicht ausreichend entwickelten. Auch die komplette Schote blieb kleiner.

Die Forschenden schlussfolgern, dass die Anordnung dafür sorgt, dass die Samen möglichst gleich gut versorgt werden und sich die Pflanze so die größtmöglichen Fortpflanzungschancen sichert.