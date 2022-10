Die Pflanzenwelt in Deutschland ist in einer Schieflage.

Das sagt ein deutsch-österreichisches Forschungsteam. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Nature, dass durch den Klimawandel und verstärkte Landnutzung der Bestand vieler Pflanzenarten geschrumpft ist. Dagegen konnten einige wenige sich massiv ausbreiten. Das sei ein Hinweis auf einen großflächigen Verlust an Artenvielfalt.

Die Forschenden haben sich den Pflanzenbestand auf mehr als 7.700 Flächen in Deutschland angeschaut. Auf denen wurde seit 1927 mehrfach das Vorkommen von knapp 1.800 Pflanzenarten erfasst. Die Analyse jetzt zeigt, dass es seitdem nur bei etwas mehr als 700 dieser Pflanzen einen positiven Bestandstrend gab - also mehr Verlierer als Gewinner. Das haben die Forschenden auch mit Hilfe eines Index' berechnet, dem Gini-Koeffizienten, der normalerweise genutzt wird, um die Verteilung von Einkommen und Eigentum zu analysieren. Zu den Gewinnern zählt die nordamerikanische Roteiche, die sich in Deutschlands Wäldern ausbreitet. Verlierer sind Ackerwildkräuter wie die Kornblume und Pflanzenarten in Feuchtgebieten, wie der Teufelsabbiss.