Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt zum ersten Mal eine Zahl genannt, wieviel jemand aus seiner Sicht in einem Pflegeberuf verdienen sollte. Im Interview mit der ARD sagte Spahn, der Mindeslohn in der Branche müsse um gut drei Euro pro Stunde steigen, auf etwa 14 Euro.

Spahn räumte ein, dass im Moment viele, gerade in der Altenpflege, weniger verdienen. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. Wie ein höherer Mindestlohn finanziert werden könnte, dazu sagte Spahn nichts. Sein Ministerium arbeitet gerade an einem Gesamtkonzept zur Verbesserung der Pflege. Letztes Jahr waren knapp 40.000 Stellen in der Branche in Deutschland nicht besetzt.