Eine Studie aus Indien und Europa zeigt, dass daran auch die Hersteller von Antibiotika mit verantwortlich sein könnten. An zehn Produktionsstandorten haben Forschende Proben aus dem Abwasser und den umliegenden Gewässern genommen. Ergebnis: An vier der zehn Standorte wurden Grenzwerte zum Teil massiv überschritten. Das heißt: Die Antibiotika-Konzentration im Wasser war viel höher als Fachleute empfehlen. Zum Teil um mehrere tausend Prozent. Probleme zeigten sich sowohl in Indien als auch in Europa.

Je mehr Antibiotika in den Gewässern, desto wahrscheinlicher können Bakterien Resistenzen entwickeln. Die Forschenden fordern, dass die EU ihre Arzneimittel-Gesetze verschärft: Umweltkriterien müssten Pflicht sein, genauso wie einheitliche Kontrollsysteme für die Produktion.

Die Studie hat die AOK Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung durchgeführt. Unterstützt wurde das Team vom Umweltbundesamt.