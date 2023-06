Die Freundschaft mit seinem Pfleger war das Vorbild für den Film "Ziemlich beste Freunde".

Jetzt ist der querschnittsgelähmte Aristokrat Philippe Pozzo di Borgo gestorben, im Alter von 72 Jahren, in Marokko. Das hat der Regisseur von "Ziemlich beste Freunde", Eric Toledano, der Nachrichtenagentur AFP mitgeteilt. Er sagte, di Borgos Tod sei ein Schock und Anlass großer Trauer. Beide seien nach dem Film-Dreh weiter in Kontakt geblieben und hätten auch weiter zusammengearbeitet.

Kinohit in vielen Ländern

Der korsische Adlige und Geschäftsmann di Borgo hatte ein Buch darüber geschrieben, wie er nach seinem Gleitschirm-Unfall durch seinen Pfleger Abdel Yasmin Sellou wieder zu Freude am Leben kam. Die Geschichte wurde mit François Cluzet und Omar Sy verfilmt. Ziemlich beste Freunde kam 2011 in die Kinos und wurde auch in Deutschland ein großer Erfolg.

Auch Schauspieler Sy, der in dem Film den Pfleger spielte, bedauerte den Tod von di Borgo. Er schrieb auf Instagram, er bleibe für immer in den Herzen.