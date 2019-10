"Wer früher ankommen will, der soll halt früher los fahren." Mit diesem Satz hat Salvador Panelo, der Sprecher des philippinischen Präsidenten, ziemlich viele Menschen in Manila wütend gemacht.

Denn: in der philippinischen Hauptstadt herrscht seit Jahren ein riesiges Verkehrschaos. 2015 wurde sie als eine der schlimmsten Städte für Autofahrende eingestuft.

Die BBC berichtet, dass Pendelnde teilweise mehr als drei Stunden brauchen, um in der Schule oder auf der Arbeit anzukommen. Sie nennen es eine Verkehrskrise. Salvador Panelo hat in lokalen Medien dagegen gehalten: "Was ist schon eine Verkehrskrise, ich sehe hier nur Verkehr."

Auf sozialen Medien haben viele Menschen ihrer Wut darüber Luft gemacht. Dabei hat auch der philippinische Präsident Rodrigo Duterte sein Fett wegbekommen: er hat seit kurzem einen neuen Privat-Jet. Dafür wird er scharf kritisiert. Sein Sprecher hat bereits zurückgerudert. Ab jetzt werde er jeden Freitag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Präsidentenpalast fahren.