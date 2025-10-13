Jeden Tag werden über drei Milliarden Phishing-Mails verschickt, um Menschen Schadsoftware auf ihre Rechner zu schleusen.

Besonders leicht fallen wir auf betrügerischen Mails rein, wenn wir nebenher noch anderes erledigen, sagen Forschende im European Journal of Information Systems. Wenn wir also am Multitasken sind.

Gewinn-Nachrichten haben gute Chancen

Sie haben Experimente mit fast 1000 Teilnehmenden gemacht, die als Hauptaufgabe Zahlen oder arbeitsbezogene Daten auswendig lernen sollten. Nebenbeschäftigung war, Mails zu checken. Ergebnis: Je höher die Gedächtnisleistung für die Hauptaufgabe war, desto leichter gingen Phishing-Mails durch. Vor allem bei Nachrichten mit Gewinnversprechen.

Skeptisch waren die Teilnehmenden dagegen grundsätzlich bei Mails mit Verlustwarnungen wie "Ihr Konto wird in 24 Stunden gesperrt". Die Forschenden empfehlen Unternehmen, ihre Mitarbeitenden gezielt gegen Phishing zu schulen.

Bei vorherigen Studien war schon rausgekommen, dass Menschen im Berufskontext vor allem freitagnachmittags auf Phishing reinfallen - wahrscheinlich weil dann Konzentration und Motivation am geringsten sind.

