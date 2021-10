20 Jahre lange Suche nach sterilen Neutrinos ohne Ergebnis

Neutrinos gehören zu den Elementarteilchen, also den kleinsten Bausteinen der Materie.

Drei Arten gibt es davon, aber immer wieder fielen in der Physik bei Experimenten Anomalien auf, so dass man annahm: Es muss eine weitere Art Neutrinos geben, so genannte sterile Neutrinos.

Doch das scheint jetzt widerlegt, nach mehr als 20 Jahren. Erste Ergebnisse am Forschungszentrum Fermilab in Chicago geben keinen Hinweis darauf, dass die theoretischen Elementarteilchen tatsächlich existieren. Seit 2015 ist dort ein Gerät namens MicroBoone im Einsatz, ein Teilchendetektor in einem 12 Meter langen Behälter, gefüllt mit flüssigem Argon. Damit werden präzise 3D-Bilder von Neutrino-Ereignissen aufgenommen. Doch Hinweise auf das vierte, sterile Neutrino wurden nicht entdeckt. Jetzt muss die Physik nach weiteren Hypothesen suchen.

Das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik bleibt weiter die bisher beste physikalischen Theorie dazu, wie das Universum funktioniert.

An den Experimenten ist auch die Uni Bern beteiligt.