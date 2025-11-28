In wie viele kleine und große Teile wird etwas zerbrechen, wenn es runterfällt?

Dazu sagt ein französischer Forscher jetzt, dass er das berechnen kann. Er schreibt im Fachmagazin Physical Review Letters, dass er ein mathematisches Modell gefunden hat, wie sich Objekte beim Auseinanderbrechen verhalten.

Als entscheidende Größe hat er die Entropie gewählt - ein Maß für die Unordnung. Zusätzlich fließt die Form des Objekts in die Berechnung ein. Um zu prüfen, ob das auch mit der Realität übereinstimmt, hat der Forscher verschiedene Experimente gemacht. Und tatsächlich stimmten die Werte seiner Berechnungen gut mit den Splittergrößen und den Bruchstücken überein - egal, ob es um einen zerbröselten Zuckerwürfel ging oder einen kaputten Teller.

Ein Forscher, der nicht an der Studie beteiligt war, hat dem Wissenschaftsmagazin New Scientist gesagt, dass sich das mathematisches Modell erstaunlich gut anwenden lässt, auf verschiedenste Materialien.