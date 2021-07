Viele Bierdeckel sind rund wie eine Frisbee, aber trotzdem können sie nicht so zielsicher geworfen werden.

Warum das so ist wollten drei Physiker der Uni Bonn rausfinden. Dafür haben sie extra eine Wurfmaschine entwickelt und das Flugverhalten runder Bierdeckel gefilmt, mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin: Wenn ein Bierdeckel daneben landet, liegt das nicht unbedingt am Alkoholpegel, sondern an einer Kombination aus Gravitation, Auftrieb und Drehimpuls-Erhaltung. Dadurch driftet ein Bierdeckel spätestens nach 0,45 Sekunden unweigerlich vom Kurs ab. Denn erst kippt der Deckel durch die Schwerkraft etwas nach hinten, ähnlich wie ein landendes Flugzeug. Und das sorgt dann für Auftrieb im vorderen Drittel, so dass der Bierdeckel zur Seite abdriftet, wenn er mit einer Drehbewegung geworfen wurde. Gleichzeitig richtet sich der Bierdeckel noch auf, verliert dann schnell an Höhe und fällt zu Boden.

Die Forschenden geben aber einen Tipp, wie ein Bierdeckel doch zielsicher geworfen werden kann: Dafür sollte er senkrecht aufgerichtet und in Rückwärtsdrehung versetzt werden. Dann könne die Pappe "wirklich weit und genau" geworden werden - natürlich mit etwas Übung. Das zeigen sie auch in einem Video.



Die Physiker entschuldigen sich übrigens noch - und zwar "bei allen, die von einem Bierdeckel getroffen wurden, sei es durch ungenaues Zielen oder dadurch, dass andere durch uns zu albernen Experimenten angestiftet wurden".