Um das herauszufinden, haben drei Wissenschaftler aus Südkorea viel Wasser eingeschenkt und die Hochgeschwindigkeitskamera und ein Unterwasser-Mikrofon mitlaufen lassen. Dabei haben sie unterschiedlich große Ausgießer probiert und sie mal höher, mal niedriger über einem Behälter ausgegossen.



Das Ergebnis: Beide Faktoren müssen genau zueinander passen, um einen perfekten Wasserstrahl zu schaffen.

Zu hoch und zu nah macht Lärm



Das Magazin New Scientist zitiert einen der Autoren mit den Worten: Wer denkt, man muss einfach nur die Teekanne nah an die Tasse halten, liegt falsch. Dabei entstehen viele Blasen in der Tasse, die an die Oberfläche ploppen und so Lärm machen.



Wer aber die Kanne zu hoch hält, hat laut der Untersuchung auch Pech. Dann löst sich der Wasserstrahl in viele kleine Tropfen auf, die auch wieder Lärm machen. Für jede Teekanne gibt es laut den Forschern die richtige Höhe, um nahezu geräuschlos einzuschenken.