Die fünfte – oder auch: dunkle - Kraft ist ein Mythos der Physik, den man zu beweisen sucht.

Sie soll erklären, warum sich das Universum immer schneller ausdehnt. Eine Theorie besagt, dass sich Objekte, die von der Schwerkraft beeinflusst werden, je nach den Faktoren in ihrer Umgebung unterschiedlich verhalten. Diese Chamäleon-Theorie wird heftig diskutiert, weil sie der Relativitätstheorie widerspricht: Danach sind die Schwerkräfte nämlich konstant.

Ein chinesisches Forschungsteam hat in neuen Experimenten wieder keinen Beweis für die Chamäleon-Theorie gefunden. In ihren Versuchen wurde ein schwebender Kraft-Sensor nicht von der Dichte von Objekten in seiner Umgebung beeinflusst. Die Revolution der Physik bleibt also erst einmal aus.