Eis ist sehr strukturiert aufgebaut.

Die Wassermoleküle ordnen sich als Sechsecke nebeneinander an. Sie liegen in einer Ebene und die nächste Ebene liegt genau darüber. Ein Physik-Team aus China hat das mit einem speziellen Mikroskop genauer untersucht. Dabei haben sie noch eine zweite Anordnung entdeckt: Die oberen Eisschichten bilden immer noch Sechsecke. Sie sind aber nicht mehr perfekt übereinander angeordnet, sondern versetzt - ähnlich wie Kohlenstoff in einem Diamanten. Das Eis der Forschenden war Minus 150 Grad kalt.

Matsch bei Minusgraden

Auch schon bei dieser Kälte hat das Eis angefangen anzutauen, wenn die Temperatur um einige Grad erhöht wurde. Zwischen den verschiedenen Eisstrukturen hat das zu einer ungeordneten Ebene geführt. Umso stärker der Temperaturanstieg, umso höher die Unordnung. Das könnte erklären, warum Eis auch schon bei Minusgraden antauen kann und so eine rutschige Wasserschicht auf dem Eis entsteht.