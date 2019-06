Französische Physiker sagen, dass sie zum ersten Mal im Labor metallischen Wasserstoff erzeugt haben - 80 Jahre nachdem die ersten Theorien dazu aufgestellt wurden. Es wäre aus mehreren Gründen eine Sensation: Erstens gehen Forscher davon aus, dass metallischer Wasserstoff bei Raumtemperatur unfassbar gut leitet. Das könnte zum Beispiel helfen, neue elektronische Bauteile zu entwickeln. Außerdem könnte die Entdeckung helfen zu verstehen, was im Innern von Planeten passiert. Denn genau da herrscht der Druck, der nötig ist, um metallischen Wasserstoff zu erzeugen. Im Mantel des Jupiter wurde er etwa schon nachgewiesen.

Das französische Forscherteam will so einen Druck von mehr als vier Millionen Bar mit einer neuen Technik erzeugt haben. Dazu pressten sie extrem feine, speziell beschichtete Diamantspitzen in einen Behälter mit Wasserstoff. Diesmal wurden aber nicht flache Köpfe verwendet, sondern ein Wulst, der den Druck zusätzlich in die Mitte lenken und dort verstärken sollte. Nachgewiesen wurde der metallische Wasserstoff dann mit einem selbstentwickelten Infrarot-Spektrometer. Einige namhafte Forscher haben schon erklärt, dass sie das für plausibel und die beteiligten Forscherinnen und Forscher für glaubwürdig halten. Andere äußern Zweifel.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste: Bisher konnte niemand, der so etwas behauptet hat, es am Ende auch beweisen. Als es 2017 das letzte Mal eine Nachricht über künstlich erzeugten metallischen Wasserstoff gab, hieß es kurz darauf, die einzige Probe sei aus dem Labor verschwunden.