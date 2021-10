Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr unter anderem an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann.

Er wies in den 90er Jahren nach, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist. Hasselmann teilt sich den Preis mit dem in Japan geborenen US-Wissenschaftler Syukuro Manabe, der auch an Modellen zur Vorhersage des Klimas gearbeitet hat und mit dem Italiener Giorgio Parisi. Sein Schwerpunkt sind besonders komplexe physikalische Systeme. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Der 89-jährige Hasselmann hat früher das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg geleitet.

Der Nobelpreis wird für bahnbrechende Forschungen vergeben, und nicht für eine Lebensleistung. Übergeben werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Das Preisgeld von umgerechnet fast einer Million Euro stammt aus seinem Nachlass.

Letztes Jahr waren der Deutsche Reinhard Genzel, der Brite Roger Penrose und die Amerikanerin Andrea Ghez für ihre Forschung zu Schwarzen Löchern mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden.