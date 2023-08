Wäre es nicht cool, wenn man nicht nur flach auf Papier oder einer anderen Oberfläche schreiben könnte - sondern richtig 3D-mäßig, zum Beispiel in Wasser?

Dieser Frage ist ein Forschungsteam der Unis Mainz und Darmstadt nachgegangen - auch theoretisch. Wenn man versucht, mit einem Tinten-Füller in Wasser zu schreiben, sieht man schnell, dass der Füller alles Geschriebene verwirbelt. Dahinter steckt die Strömungsphysik: Größere Objekte sorgen für mehr Verwirbelung. Die Forschenden haben deswegen eine Alternative zum Füller gefunden. Sie benutzen ein Mini-Kügelchen aus Ionentauscher-Material, das den ph-Wert des Wassers in seiner nahen Umgebung chemisch verändert. Bewegt man das Füller-Kügelchen, zieht es so unsichtbare Linien im Wasser, die wiederum Tinte anziehen, die vorher ins Wasser gegeben wurde. Im Experiment ließ sich mit diesem Prinzip tatsächlich in Wasser schreiben - und es blieb zumindest für zehn Minuten gut sichtbar. Mit spezieller "klebriger" Tinte ließe sich das ausbauen, sagen die Forschenden. Auch die Linien zu unterbrechen, sei möglich - etwa, um verschiedene Buchstaben zu trennen. Und auch "radieren" können sie schon.