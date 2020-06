Das ist eine Strahlung zwischen Infrarot und Mikrowellen, die vielleicht bald auch in anderen technischen Entwicklungen eingesetzt wird. Denn bisher dachte man, dass Terahertz-Strahlung weder unsere Zellen schädigt, noch unsere DNA. Aber jetzt schreiben Forschende aus Japan im Fachmagazin Scientific Reports, dass das vielleicht nicht ganz stimmt.

Zwar wird die Terahertz-Strahlung der Flughafen-Scanner bei uns schon an der Hautoberfläche absorbiert. Aber die Forschenden sagen, wenn diese Strahlung weiter eindringen würde, dann könnte sie Schäden im inneren Gewebe verursachen. Das zeigten verschiedene Tests, die allerdings nur in wässrigen Lösungen im Labor gemacht wurden, also nicht so auf unseren Körper übertragbar sind. In einem Versuch wandelte sich die Energie der Terahertz-Strahlung in eine Druckwelle, die Zellkomponenten zerstören konnte.

Deshalb sagen die Forschenden, dass der Effekt auf biologisches Gewebe weiter untersucht werden muss. Vor allem, wenn Terahertz-Strahlung vielleicht in unterschiedlicher Stärke für neue Technik-Anwendungen genutzt wird.