Wer gern Tee trinkt, kennt das: Oft tropft die Kanne...

Dieses Phänomen ist auch für Physikerinnen und Physiker interessant - in der Fachsprache heißt es "Teapot-Effekt". Ein Team der Uni Wien und des University College London hat diesen Effekt genauer untersucht, zum Beispiel, wann die Kanne besonders viel tropft. Entscheidend sind zwei Dinge: Wie scharf ist die Kante an der Unterseite des Tee-Ausgusses? Und wie schnell oder langsam wird der Tee ausgegossen? Die Untersuchung zeigt: Es ist besser, wenn die Kante am Kannen-Schnabel etwas schärfer ist. Ist sie ganz rund, werden die Tropfen eher auf die Unterseite hin umgleitet, wo sie aber eigentlich nicht hin sollen. Viele Kannenhersteller achten da auch schon drauf und gestalten den Schnabel entsprechend. Für die Ausgieß-Geschwindigkeit gilt vereinfacht: Je schneller der Tee aus der Kanne gegossen wird, desto weniger tropft es. Wer also Flecken vermeiden will, sollte sich den Ausguss genauer anschauen und eher schnell statt langsam einschenken.