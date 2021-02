Schuld daran ist nicht mangelndes Kochtalent, sondern die sogenannte Wärmekonvektion, schreiben Forschende im Fachmagazin Physics of Fluids. Sie haben mit Pfannen und Sonnenblumenöl experimentiert. Dabei zeigte sich, dass sich in der Mitte der Pfanne irgendwann ein trockener Fleck bildet, an dem das Essen anbackt, egal ob die Pfanne mit Teflon oder Keramik beschichtet war.

Erklären lässt sich das so: Steigt die Temperatur des Öls, nimmt gleichzeitig dessen Oberflächenspannung ab. Dadurch wird eine Bewegung in Gang gesetzt, die das Öl von der heißen Mitte weiter nach außen transportiert. Irgendwann wird der Ölfilm in der Mitte so dünn, dass er reißt.

Die Forschenden haben aber praktische Tipps, was dagegen getan werden kann: Es sollte genug Öl genutzt werden, um die Pfannenoberfläche komplett damit zu benetzen. Die Pfanne sollte einen dicken Boden haben und nur moderat erhitzt werden. Und nicht zu vergessen: Das Essen regelmäßig umrühren.