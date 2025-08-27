Nicht jedes Bier behält seine Schaumkrone gleich lange - warum, und welcher Bierschaum ist am stabilsten?

Das haben Materialforschende der ETH Zürich genau untersucht. Sie haben den Schaum von einfach-, zweifach- und dreifach vergorenem Bier getestet. Erstmal vorweg: Bierschaum besteht aus vielen Luftblasen, die durch dünne Flüssigkeitsfilme voneinander getrennt sind. Diese müssen stabil bleiben, sonst platzen die Blasen und der Schaum fällt zusammen.

Die Forschungsgruppe stellte fest, dass dreifach vergorene Biere den stabilsten Schaum haben - das sind belgische Biere. Am schlechtesten hält der Schaum bei Bieren mit einfacher Gärung, also Lager-Bieren. Die Forschenden stellten aber fest, dass unterschiedliche Mechanismen dahinterstecken. Bei Lagerbieren sind vor allem Proteine entscheidend. Je mehr Proteine im Bier, desto stabiler wird die Hülle der Bläschen im Schaum. Bei den mehrfach vergorenen Bieren gibt es verschiedene Oberflächenspannungen in den Bläschen - das hält den Schaum länger zusammen. Das Team fand auch ein bestimmtes Protein - LTP1 - das eine Schlüsselrolle spielt. Je nach Gärungsstufe verändert es seine Struktur im Bier. Bei dreifach vergorenen Bieren zerfällt es in Bruchstücke, die ähnlich wie Tenside funktionieren - die stabilisieren zum Beispiel den Schaum von Waschmitteln.

Die Forschungsergebnisse können laut dem Team nicht nur beim Bierbrauen nützlich sein. Zum Beispiel können in E-Autos Schmiermittel schäumen - und das kann gefährlich werden. Deswegen untersucht die Gruppe jetzt, wie man solche Schäume gezielt zerstören könnte.

