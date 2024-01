Die halbe Erdkruste besteht aus Feldspat.

Das ist ein Stein, aus dem auch Wolken werden. Denn wenn von dem Stein durch Erosion Staub abgetragen wird, dann docken an diese Partikel in der Luft besonders gut Wassermoleküle an. Die gefrieren und werden zu Wolken.

Die Technische Uni Wien konnte jetzt mit einem speziellen Raster-Kraft-Mikroskop entschlüsseln, warum gerade aus Feldspat so gut Wolken werden. Unter dem Mikroskop konnten sie erstmals dokumentieren, dass sich auf dem Gestein Wassereinlagerungen aus dem Inneren an der Oberfläche absetzen. Und diese sogenannte Hydroxylstruktur bindet besser als andere Staubpartikel Wassermoleküle aus der Luft.

Die Erkenntnisse sind auch für die Klimaforschung wichtig, um Wolkenbildung besser zu verstehen.