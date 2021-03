Der perfekte Schaum auf dem Cappuccino türmt sich nicht nur über den Tassenrand, er hält auch lange.

Ein Team von Forschenden aus Tokio hat jetzt unter dem Hochgeschwindigkeits-Videomikroskop beobachtet, was passiert, wenn solche Schäume zusammenfallen. Bekannt war: Schaum besteht aus unzähligen winzigen Bläschen. Wenn der Film einzelner Bläschen platzt, entstehen winzige Tröpfchen, die auf andere Bläschen treffen und deren Filme zum Platzen bringen. Jetzt konnte das Team zeigen, was passiert, bevor eine solche Kettenreaktion beginnt.

Dabei entstehen im Flüssigkeitsfilm einzelner Bläschen winzige Risse. Am Rand eines solchen Risses verteilt sich die Flüssigkeit unregelmäßig. Um es zum Platzen zu bringen, reicht jetzt ein weiterer feiner Riss - und die entstehenden Mikrotröpfchen setzen die Reaktion am Nachbarbläschen in Gang, der Schaum fällt zusammen.