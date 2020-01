Die Astrophysik kommt offenbar immer deutlicher an ihre Grenzen.

Darauf deuten neue Messungen zur Bestimmung der sogenannten Hubble-Konstante hin. Sie ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Aber: Messungen im heutigen Universum liefern höhere Werte als Messungen aus der Frühphase des Universums. Der Unterschied deutet darauf hin, dass das Universum immer schneller wächst.

Das zeigen auch aktuelle Daten, unter anderem vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in München. Die Forschenden haben die Hubble-Konstante mit Hilfe kosmischer Linsen bestimmt - und zwar nach eigenen Angaben so genau wie nie zuvor. Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich von dem, was aufgrund von Beobachtungen über das Verhalten des Kosmos vor mehr als 13 Milliarden Jahren zu erwarten gewesen wäre. Die Forschenden sagen, dass möglicherweise neue Theorien nötig sind, um die dahinter liegende Physik zu erklären.

Zu wissen, wie schnell sich das Universum ausdehnt, ist wichtig, um das Alter, die Größe und das Schicksal unseres Kosmos zu bestimmen. Dieses Rätsel zu lösen, ist eine der größten Herausforderungen in der Astrophysik.