Wenn Eisberge im Meer treiben und schmelzen, dann kippen sie häufig zur Seite.

Warum das so ist, und was dabei genau passiert, hat jetzt ein Forschungsteam aus den USA herausgefunden. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Physical Review Fluids, dass sie Tests mit Eisblöcken im Labor gemacht haben. Die hatten wie alte Gletscher keine Luftblasen eingeschlossen. Diese Modell-Eisberge legten die Forschenden in einen Tank mit Wasser und filmten dann, was passierte.

Es zeigte sich: Das Eis schmilzt vor allem unterhalb der Wasserlinie. Dadurch verliert der obere Teil des Eisbergs schließlich seine Stabilität, sodass der ganze Brocken zur Seite kippt. Die Forschenden waren überrascht, dass dabei irgendwann die Form eines Fünfecks entsteht. Das liegt offenbar daran, dass sich Eisberge nie einmal ganz im Wasser herumdrehen, sondern immer nur um ein Fünftel. Dadurch werden die Eisbrocken nach und nach zu einem Fünfeck, bevor sie ganz im Wasser schmelzen.