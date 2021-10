Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht dieses Jahr an David Julius und Ardem Patapoutian.

Das teilte das Karolinska-Instituts in Stockholm mit. Die beiden Wissenschaftler aus den USA haben dazu geforscht, wie wir Hitze, Kälte oder Berührungen wahrnehmen -und zwar auf molekularer Ebene. Die Forschung ist unter anderem wichtig für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Das Nobelpreis-Komitee erklärte, durch die Entdeckungen ist klar geworden, wie Temperaturen und mechanische Kräfte Nervenimpulse auslösen. Dadurch kann der Mensch die Welt um sich herum wahrnehmen und sich anpassen.

Mit dem Nobelpreis kommt knapp eine Million Euro Preisgeld und eine Goldmedaille. Das Geld stammt aus dem Nachlass des schwedischen Chemikers Alfred Nobel.

Diese Woche werden auch die anderen Nobelpreise vergeben: am Dienstag ist Physik dran, am Mittwoch Chemie, am Donnerstag Literatur. Und am Freitag wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommt.