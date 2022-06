Pigcasso - das ist der Name eines Schweins, das mit Kunst berühmt geworden ist.

Und zwar so berühmt, dass es sogar im Guiness Buch der Rekorde steht: Ein Bild des Schweines wurde für rund 26.000 Euro verkauft. Das ist das teuerste bisher verkaufte Werk eines nichtmenschlichen Künstlers.

Pigcasso lebt auf einem Gnadenhof in Südafrika. Laut der Halterin des Tieres malt das Schwein zwei, drei Mal pro Woche. Das sieht dann so aus, dass die Sau Pinsel in die Schnauze nimmt und über eine Leinwand schwenkt. Die Farben werden von der Halterin ausgewählt.

Ab 1500 Euro können Menschen die Bilder des Schweins kaufen. Und: ab Juli werden die Bilder von Pigcasso sogar in Deutschland ausgestellt. In einer Galerie in Niedersachsen.

Pigcasso ist nicht das einzige Tier, das Bilder malt. In den USA malt beispielsweise ein Labrador-Golden-Retriever-Mischling. In Thailand gibt es malende Elefanten. In Japan wurde ein malender Beluga-Wal weltbekannt.