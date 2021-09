Forschende haben ein Zwischenfazit zu einem besonderen Projekt mit selbstfahrenden Mini-Bussen gezogen.

Die fuhren mehrere Wochen durch einen Stadtteil von Karlsruhe. Im Gegensatz zu anderen Projekten in Deutschland wurde dabei keine Strecke vorgegeben und die Busse konnten zum Beispiel bis vor die eigene Haustür bestellt werden.

Laut den Forschenden könnten die autonomen Mini-Busse in Zukunft etwas schneller fahren. Bis jetzt waren sie im Projekt mit maximal Tempo 20 in Karlsruhe unterwegs. Die Forschenden sagen auch, dass der Sicherheitsabstand um die Fahrzeuge herum kleiner werden könnte. Den hatten die Forschenden erst mal recht großzügig eingestellt. In der Praxis habe das aber zu einer unruhigeren Fahrweise geführt, weil die Busse häufiger abbremsen mussten, um die Abstände einzuhalten.

Nach Angaben der Karlsruher Verkehrsbetriebe haben gut 1.200 Leute die drei autonomen Mini-Busse genutzt. Eine Befragung ergab, dass 93 Prozent sich während der Fahrt sicher fühlten.