Wenn die Zeitung nicht mehr geliefert wird und stattdessen ein E-Paper genutzt werden soll, dann kann das zu vielen Kündigungen führen.

Diese Erfahrung hat Funke Medien Thüringen in einem Pilotprojekt gemacht. Seit letztem Mai verteilt es im Landkreis Greiz an rund 300 Haushalte nicht mehr wie gewohnt morgens die Tageszeitung. Stattdessen konnten die Abonnenten umsteigen auf das günstigere E-Paper, oder sie bekamen die Zeitung erst Mittags, per Post.

Hälfte der Haushalte kündigt das Abo

Die Nachrichtenagentur epd berichtet jetzt, dass von den 300 Haushalten fast die Hälfte das Abo gekündigt hat. Hundert Haushalte waren auf die spätere Zustellung per Post umgestiegen, das E-Paper nutzte dagegen kaum jemand.

Auch wenn die Zahlen nicht repräsentativ sind, sagen die Beteiligten, man müsse besser darin werden, digitale Angebote schmackhaft zu machen, vor allem auch für ältere Abonnenten. Das sind oft die Hauptkunden für regionale Tageszeitungen.