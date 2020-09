Das Paket vom Onlineshop könnte mal per Drohne kommen, genauso wie das Essen vom Lieferdienst. Verlage wollen aber auch gern den Zeitungsboten durch Drohnen ersetzen.

In Thüringen ist das Ergebnis präsentiert worden, wie so etwas aussehen könnte. Forschende haben auf einem Flugplatz bei Altenburg das Ergebnis von zwei Jahren Arbeit gezeigt: Eine Drohne steigt vom Himmel herab bis wenige Meter über den Boden und lässt dann eine Plastikhülse mit Zeitung zu Boden fallen.

Der nächste Schritt soll ein Praxistest in Thüringen sein, aber erst einmal nur mit zwei Haushalten. Die sollen ab diesem Herbst ihre Zeitung per Drohne bekommen. Bis das System serienreif ist, dauert es allerdings noch: Von drei bis fünf Jahre ist die Rede und mehr Tests auch in verschiedenen Jahreszeiten.

Auch in Köln zum Beispiel arbeitet ein regionaler Verlag an Zeitungsdrohnen – und will die auch in diesem Herbst testen.