Ein Forschungsteam und viele Chemieunternehmen arbeiten daran, Bakterien aus Industrieabgasen nützliche Rohstoffe für die Chemie produzieren zu lassen - und das auch noch klimaneutral, da die Bakterien CO2 verarbeiten können.

Laut der Pilotstudie im Fachjournal Nature Biotechnology hat das Team Bakterien genetisch so verändert, dass sie die Stoffe Aceton und Isopropanol herstellen. Die sind Basis für viele weitere chemische Produkte. Bisher werden die beiden Stoffe meist aus Erdöl oder Erdgas hergestellt, was schädlich fürs Klima ist. Der CO2-Fußabdruck der neuen Methode ist dagegen negativ, also es wird mehr verbraucht als produziert.

Die Forschenden sehen in ihren Fermentationsprozessen Potenzial für die Produktion von weiteren chemischen Stoffen. Dafür könnten die Bakterien mit Abgas aus der Schwerindustrie oder aus der Verbrennung von Müll oder Biomasse gefüttert werden.