Viele Smartphones haben eine Einstellung für weniger blaues Licht - die soll man abends aktivieren, damit man besser einschläft.

Forschende aus Österreich haben in einer Pilotstudie überprüft, ob das was bringt. Sie sagen: Ja, wenigstens teilweise. Für die Studie schickten sie 14 (männliche) Probanden für drei Nächte ins Schlaflabor. Vor dem Schlafen bekamen die identische Texte zu lesen, einmal auf dem Handy mit Blaulichtfilter, einmal ohne und einmal in einem Buch. Dann wurden diverse Werte gemessen, zum Beispiel die des "Schlafhormons" Melatonin und des "Aufwachhormons" Cortisol. Dabei zeigte sich, dass die Probanden nach dem Lesen ohne Blaulichtfilter schlechter schliefen. Mit Blaulichtfilter war es besser, aber am besten war es bei den Probanden, die abends ein Buch lasen.