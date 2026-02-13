Viele Menschen schlafen mit Hintergrundrauschen ein – zum Beispiel mit sogenanntem White oder Pink Noise.

Das sind gleichmäßige Dauergeräusche, ähnlich wie Meeresrauschen, Regen oder das Brummen eines Ventilators. Abgerufen werden sie über Streamingdienste wie Spotify und YouTube oder über entsprechende Schlaf-Apps.

Aber eine neue Studie im Fachjournal „Sleep“ legt jetzt nahe: Das Dauerrauschen stört den Schlaf eher als dass es ihn verbessert. In einem Schlaflabor untersuchten Forschende 25 gesunde Erwachsene über mehrere Nächte. Die Teilnehmendenzahl war zwar vergleichsweise klein, die Effekte auf den Schlaf aber deutlich messbar: Pink Noise verkürzte den wichtigen REM-Schlaf um fast 19 Minuten pro Nacht. Dieser Traumschlaf ist entscheidend für Gedächtnis und emotionale Verarbeitung.

Kam zusätzlich Umweltlärm wie Fluglärm dazu, litten auch Tiefschlaf und Schlafqualität insgesamt deutlich. Ohrstöpsel konnten den Tiefschlaf dagegen weitgehend schützen.