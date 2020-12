Jena war im April die erste Stadt in Deutschland mit einer Maskenpflicht. Eine Studie von dort zeigt jetzt, dass ein Mund-Nasen-Schutz das Corona-Infektionsrisiko um fast die Hälfte reduziert.

Die Autoren der Studie haben über drei Wochen im April hinweg die Entwicklungen in Jena und in anderen Städten wie Trier, Darmstadt oder Rostock analysiert. Die Vergleichsstädte hatten eine ähnliche Infektionslage und eine ähnliche Bevölkerung wie Jena, aber eben noch keine Maskenpflicht.

Die Forschenden sagen, dass sich so klar der Effekt von Coronamasken beobachten ließ: Die Masken verringerten die Zahl der Neuinfektionen um 45 Prozent. Was sich in der Studie nicht genau klären ließ, war der Einfluss von Nebeneffekten des Maskentragens. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass sich Menschen in Gegenwart von Gesichtsmasken allgemein vorsichtiger verhalten. Aber egal, woran es jetzt im Detail liegt - die Forscher empfehlen klar, Masken zu tragen, weil dadurch die Infektionszahlen sinken.