Auch im Sport und beim Training geht es oft um Psychologie.

Helfen kann deshalb offenbar der Placebo-Effekt. Forschende der Uni Westminister in London berichten in einem Fachmagazin, dass schon die Farbe eines Getränks, das man beim Sport trinkt, einen kleinen Einfluss auf den sportlichen Erfolg haben kann.

Im Studienexperiment sollten Teilnehmende eine halbe Stunde auf einem Laufband laufen – mit einer selbst gewählten Geschwindigkeit, aber möglichst auf einem Anstrengungslevel. Dazu bekam eine Gruppe ein leicht gesüßtes Getränk, das die Forschenden pink eingefärbt hatten - die andere das gleiche Getränk, aber ohne Farbe.

Ergebnis: Die Gruppe mit dem pinken Getränk lief in der gleichen Zeit im Schnitt 212 Meter weiter, war also im Schnitt 4,4 Prozent schneller. Die Forschenden vermuten, dass die rosa Farbe die Wahrnehmung der leichten Süße verstärkte und dadurch die Freude am Training erhöhte.