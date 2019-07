Laut einem Insektenforscher ist der Grund für die Plage ungewöhnlich viel Regen im letzten halben Jahr im Bundesstaat Nevada. Demnach sind die Grashüpfer auf der Durchreise und werden weiter in den Norden ziehen. Die Insekten werden von ultraviolettem Licht angezogen. Sie machen sich etwa zu tausenden auf dem Las Vegas Strip breit - und täglich kommen neue Hüpfer aus dem Süden nach. Forschende schätzen, dass das noch einige Wochen so weitergehen wird. Die Plage sei aber nicht gefährlich. Denn Grashüpfer übertragen keine Krankheiten und hinterlassen keine größeren Schäden wie etwa Heuschrecken. Sie locken aber andere Tiere an, etwa Ratten oder Kojoten, für die die Insekten richtige Leckerbissen sind.