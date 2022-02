Ein Astrophysiker vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg hat zusammen mit einem internationalen Team hat jetzt Messungen an einem solchen Planeten durchgeführt und beschreibt, dass es dort wegen der Temperaturunterschiede sehr krasse Wetterphänomene gibt. Zum Beispiel gibt es Stürme, die mit mehr als 17.000 Kilometern pro Stunde über die Oberfläche peitschen. Außerdem sind die Bedingungen dort so, dass es wohl Wolken aus Metallteilchen gibt und es flüssige Rubine und Saphire - also Edelsteine - regnet.

Die Forschenden wollen den Planeten jetzt noch genauer beobachten, um noch mehr über ihn zu lernen. Er heißt WASP-121 b und ist knapp 900 Lichtjahre von der Erde entfernt.