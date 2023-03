Vulkane sind für die Venus nichts Ungewöhnliches - auf der Venus-Oberfläche gibt es Hunderte Krater von erloschenen Vulkanen. Aber unser Nachbarplanet könnte auch aktuell noch vulkanisch aktiv sein.

Zumindest schließt das ein Forschungsteam aus einer aktuellen Auswertung von Daten der Nasa-Sonde Magellan, die in den 1990er Jahren um die Venus kreiste. Dabei fanden die Forschenden Bilder, die über acht Monate eine Größen-Veränderung bei einem Vulkanschlot auf dem Maat Mons zeigten.

Anzeichen für Ausbruch

Die deutet laut den Forschenden auf einen Vulkanausbruch in der Zeit hin. In der Größe wäre er etwa vergleichbar mit dem Ausbruch des Erd-Vulkans Kīlauea 2018 auf Hawaii. Für hundertprozentig überzeugend halten andere Forschende die Analyse aber nicht - unter anderem, weil die alten Bilddaten so eine niedrige Auflösung haben. Deswegen hoffen Astronomen jetzt auf mehrere neue Venus-Missionen von der Nasa und der Esa, die in den nächsten Jahren anstehen. Die sollen bessere Radarbilder liefern als in den 90ern und könnten die aktuellen Studienergebnisse bestätigen oder widerlegen.