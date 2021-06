Auf der Venus ist heute kein Leben möglich – die Oberfläche unseres Nachbarplaneten ist so heiß, dass dort Blei schmelzen würde.

Das könnte aber früher mal anders gewesen sein, denn erst ein Treibhauseffekt und die stärker werdende Sonne haben zu diesen Bedingungen geführt. Falls sich dort Leben entwickelt haben sollte, könnte es sein, dass Mikroorganismen im Laufe der Zeit in die kühleren Wolken der Venus gewandert sind – so lautet eine gängige These.

Forschende aus Nordirland liefern jetzt aber Argumente gegen diese Annahme. Sie haben neue Messdaten ausgewertet und sagen: Die Venuswolken sind zu trocken für den Stoffwechsel und das Wachstum potenzieller Lebensformen. Denn in den Wolken gibt es sehr viel Schwefelsäure, und die führt zu Reaktionen, die das Wasser weniger verfügbar machen.

Besser sieht es laut den Forschenden auf dem Jupiter aus, in dessen Atmosphäre sei der Wassergehalt höher. Allerdings weiß man noch nicht, ob es dort auch Nährstoffe gibt, die für aktives Leben nötig sind. Noch lebensfeindlicher als die Venus zeigte sich nach den Messdaten die Gashülle vom Mars – dort ist es schlicht zu kalt für Mikroorganismen.