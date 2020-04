Das vermutet ein US-Planetenforscher nach seinen Berechnungen, die er auf einer Konferenz vorstellen wollte, die wegen Corona abgesagt wurde. Er sagt, dass alle Gesteinsplaneten am Anfang so einen Magma-See hatten - höchstwahrscheinlich auch die Erde. Durch die Abkühlung ist das Magma bei unserem Planeten aber vor rund zwei Milliarden Jahren zu festem Gestein geworden. Die Venus macht diesen Prozess wohl gerade jetzt erst durch, sagt der Forscher. Das liegt unter anderem daran, dass es dort keine Plattentektonik wie auf der Erde gibt. Hier wird durch die Bewegungen der Erdplatten kälteres Material in Richtung Erdkern bewegt. Das beschleunigt den Abkühlungsprozess.

Der Planetenforscher hofft, dass in Zukunft eine Venus-Sonde seine Vermutung mit dem Magma-See überprüfen kann. Sowohl die Nasa als auch die Esa planen Missionen zu unserem Nachbarplaneten.