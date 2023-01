Wie werden wir all das Plastik in den Meeren wieder los?

Über diese Frage zerbrechen sich Forschende auf der ganzen Welt den Kopf. Viele hoffen, dass die Evolution irgendwann ein Lebewesen hervorbringt, dass das ganze Plastik auffrisst.



Forschende aus den Niederlanden haben nun so einen Kandidaten gefunden - und zwar ein Bakterium. Rhodococcus ruber kann tatsächlich Plastik fressen und verdauen. In Laborversuchen zeigte sich: das Bakterium braucht dafür etwas Hilfe durch die Sonne, deren UV-Licht das Plastik schon mal angreift und in Nano-Teilchen zerlegt, auf denen die Bakterien siedeln können.



Bakterium kann nur kleinen Müll-Teil zersetzen

Die Forschenden schätzen, dass Rhodococcus ruber in der Lage ist, etwa ein Prozent des Plastiks, das jedes Jahr ins Meer gelangt, zu zersetzen. Sie sagen aber auch: Das ist nicht genug, um das Plastik-Problem der Ozeane zu lösen. Das könne nur der Mensch tun, indem er weniger Abfall ins Meer gelangen lässt.