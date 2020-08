Was bringen schwimmende Müllschlucker?

Plastik-Müll in den Weltmeeren ist ein Problem - auch weil er immer mehr wird.

Es gibt zwar Initiativen, die den Müll rausholen wollen. Sie können laut einer Studie aber nur einen kleinen Beitrag leisten. Ein deutsches Forschungsteam hat mit mathematischen Modellen berechnet, was schwimmende Barrieren und Auffangvorrichtungen bringen. Die Forschenden schätzen, dass damit nur etwas mehr als fünf Prozent des Mülls aus den Meeren geholt wird, in einem Zeitraum von 130 Jahren.

Gleichzeitig steigt die Plastik-Menge in den Ozeanen weiter an. Den Schätzungen zufolge schwimmen zurzeit knapp 400.000 Tonnen Kunststoff an der Wasseroberfläche. Bis zum Jahr 2052 dürfte es mehr als doppelt so viel sein. In tieferen Schichten ist es wohl noch viel mehr.

Als Alternative zu den Aufräumaktionen fordern die Forschenden, weniger Plastik zu produzieren, zu benutzen und wegzuwerfen.