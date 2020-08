Plastik Mikroplastik in unseren Organen

Mikroplastik, also kleinste Plastikteilchen, sind in der Luft, in Gewässern, in Meerestieren, die wir essen. Da ist es nicht überraschend, dass Forschende es jetzt auch in uns Menschen gefunden haben.

Vor einiger Zeit war schon Mikroplastik in menschlichem Stuhl nachgewiesen worden - und jetzt haben Forschende der staatlichen Uni in Arizona es auch in menschlichen Organen gefunden. Sie haben fast 50 Gewebeproben von Verstorbenen genommen - und zwar von Organen, die eine wichtige Filterfunktion haben: Lunge, Leber, Milz und Niere. Die Forschenden wendeten eine Methode an, mit der auch besonders kleine Plastikteilchen (0,001 Milimeter) erkannt werden, die zum Beispiel aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen können. Ergebnis: In allen untersuchten Organen war Mikroplastik zu finden. Die Forschenden sagen, dass noch unklar ist, ob die Plastikteilchen Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Sie meinen aber, wir sollten uns trotzdem vorsichtshalber darum kümmern, weniger Plastik zu nutzen und wegzuwerfen.